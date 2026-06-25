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Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti

Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti

25.06.2026 16:11:00
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Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic üç isimle yollarını ayırdı.

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda üç oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD'li oyuncular Fabian White, Freddie Gillespie ve John Meeks ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks’e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

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