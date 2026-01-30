Galatasaray MCT Technic'te ayrılık resmen duyuruldu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi​​​​​​​ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu ortasında Galatasaray MCT Technic kadrosuna katılan oyuncumuz Clifford Omoruyi ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Clifford Omoruyi'ye sarı-kırmızılı renklerimiz altında geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.