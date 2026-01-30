Juventus cephesinden kura sonrası Galatasaray açıklaması: 'İstanbul'daki anıyı değiştirmek için bir fırsat olabilir'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Serie A devinin yöneticisi ve eski futbolcusu Giorgio Chiellini, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, sarı kırmızılı takımla eşleşmelerini değerlendirdi.

Sky Sport'a konuşan Chiellini, bu maçın 2013'teki kötü anılarını değiştirmek için bir fırsat olduğunu ancak 2013'ten çok Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i düşündüğünü belirtti.

İtalyan futbol adamı şunları söyledi:

"Galatasaray mı? 2013'ten çok Osimhen'i düşünüyorum. Ama İstanbul'daki anıyı değiştirmek için bir fırsat olabilir. Güçlü bir takım, harika oyuncuları var. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Zayıf yönlerini bulmalı ve potansiyellerini sınırlamalıyız."

"DENGELİ BİR MAÇ OLACAK"

"2013'te maçı sahada kaybettik. Ben belirleyici hatayı yaptım. O yenilgiyi hissediyorum. Şimdi farklı bir dünya. İki farklı takımız. Kalitelerine saygı duymalıyız Ama kendi kalitemizin de farkında olmalıyız. Detaylara göre oynanacak dengeli bir maç olacak."

"OSIMHEN'E KARŞI OYNAMAYI İSTERDİM"

"Osimhen'e karşı oynamayı çok isterdim ama şimdi iki dakika bile dayanamam. Çok güçlü bir forvet, derinliklere çok az oyuncu gibi saldırıyor. Ama Galatasaray sadece ondan ibaret değil. Türk ligi çok yatırım yapıyor. Büyük bir saygı var. Bizim için iyi bir test olacak. Gelişmeler kaydediyoruz. Büyüyoruz."

"OSIMHEN İÇİN SOMUT BİR GİRİŞİM OLMADI"

Chiellini, Juventus'un Osimhen'i transfer etmekle ilgilenip ilgilenmediği hakkında sorulan soruya net bir şekilde yanıt verdi ve "Osimhen gibi bir oyuncunun beğenilmesi normal; İtalya ve Avrupa'daki her kulüp onu seviyor. Ama gerçekçi olmak gerekirse, hiçbir zaman somut bir şey olmadı" diye konuştu.

2013'TE NE OLMUŞTU?

10 Aralık 2013'te oynanan maç, 31. dakikada 0-0 devam ederken yoğun kar yağışı nedeniyle ertesi güne ertelenmişti. Galatasaray, 85. dakikada Wesley Sneijder'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray son 16 turuna kalırken, Juventus ise Devler Ligi'ne veda etmişti. Karşılaşmada, bugün Juventus'ta yönetici pozisyonunda bulunan Giorgio Chiellini de forma giymişti.