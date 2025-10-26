Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray MCT Technic'ten Karşıyaka'ya 20 sayı fark!

26.10.2025 23:01:00
AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka ile karşılaştı. 

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 103-83 kazandı. 

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5

Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9

1. Periyot: 26-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 79-60

İlgili Konular: #galatasaray #Karşıyaka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

