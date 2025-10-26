Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme! 'Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.10.2025
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçına gönderme yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçıyla ilgili konuştu.

Sadettin Saran, Sarı-lacivertlilerin pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı maç öncesi Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz" ifadelerini kullandı.

