26.10.2025 17:29:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor maçı öncesi Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da Göztepe maçında sarı kart gören Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Sanchez, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

Kolombiyalı oyuncu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

