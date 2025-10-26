Trabzonspor maçı öncesi Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Sanchez, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Kolombiyalı oyuncu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
