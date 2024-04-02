Galatasaray milli aradan 3 puanla döndü Galatasaray 1-0 Hatayspor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:23

Güncelleme: 02.04.2024 - 22:34

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma, Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi attı.

Süper Lig'deki galibiyet serisini 12 maça çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üte en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. [19 maç]. Galatasaray'da bu rekor daha önce 18 maçla Mircea Lucescu'ya aitti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 84 puana yükseldi. Ligdeki liderliğini sürdüren Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Galatasaray, ligdeki bir sonraki maçta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 1-0 Hatayspor

90+1' SARI KART | Galatasaray'da Carlos Vinicius, oyunun başlamasını engellediği için sarı kart gördü.

82' SARI KART | Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

73' Mertens'in kale önüne ortasını savunma başarıyla karşıladı. Atağın devamında tekrar yapılan ortada Icardi'nin kale önüne çevirdiği top Erce'de kaldı.

63' Hızlı çıkan Hatayspor'da Carlos Strandberg sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez vurdu. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

61' GOL İPTAL | Hatayspor'un bulduğu GOL ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

58' GOL | Hatayspor skora dengeyi getirdi. Durum 1-1! Uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı.

45' SARI KART | Hatayspor'da rakibine faul yapan Rigoberto Rivas sarı kart gördü.

30' Kendi yarı sahasında topu alan Fisayo Dele-Bashiru hızla Galatasaray ceza sahası içine kadar yöneldi. Dele-Bashiru'nun sağ çaprazdan ortasında takım arkadaşı topla buluşamadı.

28' Mertens'in sol çaprazdan kaleye plase şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

23' Savunma arkasına atılan uzun topta topu alan Rivas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

17' Barış Alper yine sağ kanattan etkili geldi. Barış'ın ortasında herkesi aşan top arka direkteki Icardi'ye geldi. Icardi boş pozisyonda topu ağlara yollayamadı, aut.

12' GOL | Galatasaray, Icardi ile 1-0 öne geçti. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda boş durumda kalan Icardi düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Erce'yi geçmeyi başardı.

6' Hakim Ziyech'in ortasında Dries Mertens'in kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.