Galatasaray, Milot Rashica formülünü belirledi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:42

Galatasaray yönetimi, özellikle son 6 haftada gösterdiği başarılı performansla takımın liderliğe yükselmesinde büyük katkısı olan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalara başladı.

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiralanan Kosovalı kanat oyuncusundan bu konuda olumlu görüş alan sarı-kırmızılılar, bonservis ücretini bu sezon başka takımlara kiraladığı Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'ı satarak temin edecek.

Yeni takımlarında başarılı olan iki futbolcunun sezon sonunda yüksek bedellere satılması bekleniyor.

Rashica Galatasaray formasıyla oynadığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.



