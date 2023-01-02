UEFA, Arda Güler'i yıldız adayları arasında gösterdi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:19

UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.

UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.

Arda Güler

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı" ifadeleri kullanıldı.