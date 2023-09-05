Galatasaray, Ndombele'nin mali detaylarını açıkladı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:24

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:24

Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin bir seneliğine bedelsiz şekilde satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

* Kiralama Bedeli: Yok

* Satın Alma Opsiyonu: 15 milyon euro

* Yıllık Ücret: 3.1 milyon euro

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."