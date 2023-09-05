Galatasaray, Ndombele'nin mali detaylarını açıkladı
Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinin mali detaylarını açıkladı.
Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin bir seneliğine bedelsiz şekilde satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
* Kiralama Bedeli: Yok
* Satın Alma Opsiyonu: 15 milyon euro
* Yıllık Ücret: 3.1 milyon euro
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
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