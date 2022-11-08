Galatasaray Nef ABD'li basketbolcu Tyrus McGee'yi transfer etti
Basketbol Süper Lig ekibi Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Tyrus McGee'yi renklerine kattı.
Galatasaray Nef, kadrosunu 188 cm boyunda, skorer oyun kurucu pozisyonunda oynayabilen Amerikalı oyuncu Tyrus McGee ile 2022/23 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Fujian Sturgeons forması giyen Tyrus McGee'ye Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.
TYRUS MCGEE KİMDİR?
14 Mart 1991 yılında Amerika'nın Oklahoma eyaletinde dünyaya geldi. Cowley Koleji ve Iowa State Üniversitesi'nde tamamladığı eğitim hayatı ve NCAA kariyerinin ardından 2013/14 sezonu başında İspanya'nın Baloncesto Breogán takımına transfer oldu. Sonraki yıllarda kariyerine Almanya ve İtalya'da devam eden oyuncu 2016/17 sezonunda Umana Reyer Venezia takımı ile İtalya Şampiyonluğu yaşadı. Oynadığı 40 Serie A karşılaşmasında 9.5 sayı, 2.8 ribaunt, 2.1 asist istatistikleri ile şampiyonluğa önemli bir katkı verdi.
2018/19 sezonunun ilk yarısında yolu Basketbol Süper Ligi'nden geçen Tyrus, Afyon Belediyespor forması ile 12 maçta görev yaparak 13.4 sayı, 2.2 ribaunt, 2.6 asist ortalamaları yakaladı. Sezonun ikinci yarısında transfer olduğu İtalya'nın Dinamo Sassari ile FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşadı ve Serie A'da final oynama başarısı gösterdi. Bir sonraki sezonu Fransız Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez forması altında geçiren oyuncu 2020/21 sezonunda Hapoel Holon takımına transfer oldu, oynadığı 20 maçta 18.1 sayı, 4.1 ribaunt, 3.4 asist ortalamaları ile görev yaptı.
Geçtiğimiz sezon başında İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'un yolunu tutan yeni transfer, 15 Liga Endesa karşılaşmasında görev aldıktan sonra sezonun ikinci yarısı için eski takımı Hapoel Holon'a geri döndü. Ocak ayında transfer olduğu eski takımı ile unutulmaz bir sezon geçiren Tyrus McGee, takımı ile İsrail Ligi şampiyonluğu yaşarken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi. 20 İsrail Ligi maçında 17.0 sayı, 3.7 ribaunt, 2.8 asist, %56.5 saha içi isabeti, %44.3 üç sayılık atış isabeti ile şampiyonluğa katkı verdi ve bu sezon başında Çin Ligi'ne transfer oldu.
PROFESYONEL KARİYERİ
2013/14 Breogán
2014/15 Eisbären Bremerhaven
2015 Orlandina
2015/16 Vanoli Cremona
2016/17 Reyer Venezia
2017/18 Pistoia 2000
2018 Afyon Belediye
2019 Dinamo Sassari
2019/20 Élan Béarnais
2020/21 Hapoel Holon
2021/22 San Pablo Burgos
2022 Hapoel Holon
2022 Fujian Sturgeons
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