Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'dan kötü haber!

İspanya La Liga ekibi Sevilla, Marcao'nun sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 16:01
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'dan kötü haber!
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Sevilla'ya 12+3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao yine sakatlandı.

Sezon başı kampında sakatlanan ve ekim ayının ortasına kadar Sevilla ile maça çıkamayan Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında yeniden sakatlandı.

İspanyol ekipten yapılan açıklamada City maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Marcao'nun sağ bacağında yaralanma tespit edildiği ve Dünya Kupası'ndan sonra takıma dönebileceği ifade edildi.

Brezilyalı stoper, Sevilla formasıyla ligde 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı.


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