Galatasaray Nef, Çek ekibi Nymburk'u mağlup etti

06 Ekim 2021 Çarşamba, 22:55

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu 26-23 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef soyunma odasına 52-48 önde gitti.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Nef, Trimble ve Purcell'ın skorer performansıyla üçüncü periyodunu 75-67 önde tamamladığı maçtan 101-85 galip ayrıldı.

"TARAFTARIMIZI ÖZLEDİK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği demeçte "Bu sene yeni bir yapılanma yaptık, çok iyi bir takım kurduk. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Taraftarımızı özledik." ifadelerini kullandı.

MELO TRIMBLE COŞTU

Galatasaray'da Melo Trimble, özellikle maç sonunda bulduğu art arda 8 sayı ile öne çıktı. Maç genelinde 33 sayı, 6 ribaund ile oynayan Trimble, kullandığı 10 üçlükten 8 isabet bularak müthiş bir yüzde yakaladı.

Galatasaray'ın 1995 doğumlu Amerikalı guard'ı Melo Trimble, geçtiğimiz sezon İspanya liginde Fuenlabrada forması ile 16.4 sayı, 3.4 asist, 2.4 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamalarını yakalamıştı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray Nef: Dee Bost 13, Kravish 10, Trimble 33, Purcell 23, Blackshear 3, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5

ERA Nymburk: Rivers 10, Benda 4, Palyza 11, Hruban 13, Harding 21, Ross 10, Gak 4, Kovar 6, Vana 6