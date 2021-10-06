TBF, Galatasaray'a, kötü tezahürat sebebiyle para cezası verdi

TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray Nef – Darüşşafaka ING maçındaki kötü tezahüratlar sebebiyle Galatasaray'a para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 17:11
TBF, Galatasaray'a, kötü tezahürat sebebiyle para cezası verdi
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TBF Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi ikinci haftasındaki Galatasaray Nef ve HDI Afyon Belediyesi karşılaşmasında, evsahibi taraftarların kötü tezahüratları sebebiyle Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.

Kurul, bu davranıştan ötürü Galatasaray NEF’e 9.375 TL para cezası verdi.

Bahsi geçen maç 2 Ekim Cumartesi günü oynanmıştı ve 2 uzatma sonucunda deplasman ekibi Darüşşafa'nın 107-101'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.


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