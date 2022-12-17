Galatasaray Nef, deplasmanda kazandı
Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Büyükçekmece'yi 67-63 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 67-63 yendi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 34-31 önde gitti.
Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçiren ve etkili hücum eden ev sahibi takım, son çeyreğe 52-48'lik skorla üstün girdi. Final periyodunu uzun süre yenik durumda götüren Galatasaray Nef, son dakikalarda rakibinin yaptığı top kayıplarını değerlendirerek mücadeleyi 67-63 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 6. galibiyetine ulaştı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
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