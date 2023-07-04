Galatasaray Nef, Miralem Haliloviç transferini açıkladı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 21:44

Güncelleme: 04.07.2023 - 21:44

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray NEF, bir transfere daha imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip 31 yaşındaki Bosna-Hersekli Miralem Haliloviç'i transfer ettiğini açıkladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen pivot Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı. 205 cm boyundaki Bosnalı oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Fransa'da Nanterre 92 takımı ile izlediğimiz yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.