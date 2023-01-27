Galatasaray Nef'te ayrılık
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2022-23 sezonu başında kadromuza kattığımız profesyonel basketbolcu Yunus Emre Sonsırma için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü tarafından gelen teklifi kabul ederek transferine onay vermiş bulunmaktayız. Yunus Emre Sonsırma'ya sarı kırmızılı renklerimiz altında göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
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