Galatasaray Nef'ten lider Türk Telekom'u yıktı!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom'u uzatmalara giden maçta 106-100 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 17:57
Galatasaray Nef'ten lider Türk Telekom'u yıktı!
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Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Nef, uzatmalara giden maçı 106-100'lük skorla kazandı.

Sarı kırmızılı takım ligde üst üste 4. toplamda ise 6. galibiyetine ulaştı.

Ligde son 6 maçının 5'ini kazanarak büyük çıkış yakalayan Pistiolis'in öğrencileri, son olarak Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 67-63 yenmişti.


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