Galatasaray, Okan Buruk için yapılacak töreni duyurdu

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:04

Galatasaray, Okan Buruk'un imza törenini cuma günü saat 11.00'de Nef Stadyumu'nda yapacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir."

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.