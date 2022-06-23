Onur Bulut'un gözü Galatasaray'da!
Yerli transferinde Süper Lig ekibi Galatasaray'ın gündeminde olan Onur Bulut, iddiaya göre sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.
Galatasaray'da Cenk Ergün'ün göreve başlamasıyla transfer çalışmaları hız kazandı.
Fanatik'in haberine göre, yerli takviyesi için harekete geçen futbol direktör Cenk Ergün'ün daha önce görüşme yaptığı başarılı futbolcu Onur Bulut, Galatasaray'dan haber bekliyor.
Başarılı oyuncu geçen yıl Kayserispor performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesinin ardından, Onur'la ilgili yaşanan sürecin hızlanması bekleniyor.
HALİL İÇİN 2.5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Öte yandan Göztepe'den ayrılacak olan Halil Akbunar'ın, sarı-kırmızlıların radarında olduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Halil için İzmir ekibinin, 2.5 milyon Euro'luk bonservis talebi bulunuyor. Galatasaray'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu aktarıldı.
Göztepe'nin küme düşmesinin ardından, takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Halil için önümüzdeki günlerde tekrar görüşme yapılacağı kaydedildi.
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