Galatasaray Osimhen ile güldü!: Rizespor 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 17.02.2025 - 19:09

Güncelleme: 17.02.2025 - 22:33

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 47 ve 86'da Victor Osimhen kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.

BİR İLKE İMZA ATTI

Bu sonuçla birlikte bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

Puanını 63'e yükselten Galatasaray, derbi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Rizespor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (63)

2- Fenerbahçe (57)

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Rizespor 1-2 Galatasaray

90' SARI KART | Galatasaray'da Muslera sarı kart gördü.

90' Galatasaray'da Sara oyundan çıkarken Kerem Demirbay dahil oldu.

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

89' Galatasaray'da Barış Alper oyundan çıkarken Kaan Ayhan dahil oldu.

87' Kullanılan köşe vuruşunda Lemina sektirdi, Osimhen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp ağlarla buluştu! Galatasaray tekrar üstünlüğü yakalıyor.

86' GOL | Osimhen Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

84' SARI KART | Rizespor'da Tarık Çetin sarı kart gördü.

79' Rizespor'da Mithat Pala yerine Berkay Özcan oyunda.

73' Rizespor kontra atağında merkezde topu kontrol eden Ali Sowe, sol kanatta bulunan Mithat'a topu verdi fakat Mithat'ın uzun pası çok hızlı. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

72' Barış Alper, Osimhen'in pasında sağ kanattan son çizgiye yöneldi ve ortayı yaptı fakat orada hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Taç atışını Rizespor kullanacak.

71' Rizespor'da Abdülkadir Ömür yerine Rachid Ghezzal oyunda.

70' Kullanılan serbest vuruşta seken top sağ kanattaki Abdülkerim'e açıldı. Abdülkerim'in ortasında ters bir kafa vuruşunda top dışarıya çıktı ve Galatasaray köşe vuruşu kazandı.

69' Taha Şahin'in Sallai'ye yaptığı müdahale faul. Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

67' Abdülkerim'in içeri gönderdiği topta savunmadan seken topu Osimhen, Sallai'ye pasladı. Sallai'nin vuruşunu Taha engelledi ve top oyun alanına döndü. Ardından Sara'nın çektiği şut savunmadan çarparak kornere çıktı.

66' Atılan uzun topta Sowe, topu sağ kanattaki Akintola'ya indirdi. Akintola, sağ kanattan merkeze doğru topla ilerledi ve sol ayağıyla şutunu çekti. Top auta gitti.

64' Lemina'nın Giannis Papanikolaou'ya yaptığı müdahale faul. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

62' Barış Alper ile Hojer'in hava topu mücadelesinde Barış Alper'in hareketi faul. Rizespor serbest vuruş kullanacak.

62' Lemina'nın orta alandan attığı pasta hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Top kaleci Tarık'ta kaldı.

61' Sağ kanattan merkeze gelişen atakta savunmadan seken top Sara'nın önünde kaldı. Sara'nın çektiği sert şut az farkla auta gitti!

60' Galatasaray'da Ahmed Kutucu oyundan çıkarken Lemina dahil oldu.

55' Rizespor'da Akintola'nın sağ son çizgiden çıkarttığı topta Ali Sowe'un vuruşunda top ağlarla buluştu! Rizespor eşitliği yakalıyor.

54' GOL | Ali Sowe, Rizespor'un beraberlik golünü kaydetti.

48' Arkaya açılan topta sağ kanattan yapılan ortada Tarık boşa çıktı, Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

47' GOL | Osimhen, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

46' Galatasaray'da Roland Sallai ve Eren Elmalı, Mertens ve Cuesta yerine oyunda.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Rizespor'da Mithat sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada Abdülkadir'in kafasını Muslera kurtardı!

41' Rizespor kontra atağına çıkan Ali Sowe, topu rakip alanda sürüp sağ kanattan bindiren Akintola'ya verdi. Akintola'nın sağ çaprazdan şutu üstten auta gitti!

40' Przemyslaw Frankowski'nin topuna Mithat müdahale etti ve top dışarıya çıktı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

39' DİREK | Defanstan çıkarken kaybedilen topta Ali Sowe'un ceza sahasından vurduğu plase sağ direğe çarpıp oyun alanına döndü!

35' SARI KART | Rizespor'da Akintola sarı kart gördü.

32' Rizespor'da atılan uzun taç atışında çevrilen top karambolde kaldı. Ceza sahasına çıkan topta Mithat'ın şutu defansa çarpıp Muslera'da kaldı.

31' Barış Alper Yılmaz, Taha Şahin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve ufak bir sakatlık geçirdi.

29' Mertens'in kendi yarı alanında attığı ara pasında Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Tarık kurtardı. Ofsayt bayrağı Osimhen için havada.

27' Torreira'nın merkezden kat ederek topu getirdi ve yayda bulunan Ahmed Kutucu'ya pasladı. Ahmed'in şutu Mocsi'ye çarpıp dışarıya çıktı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

23' SARI KART | Galatasaray'da Cuesta sarı kart gördü.

13' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı orta direkt olarak kaleci Tarık'ta kaldı.

3' Rizespor savunmasında yapılan hatada Ahmed Kutucu dar alanda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu yapmayan Ahmed'in Mertens'e attığı top savunma tarafından engellendi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.