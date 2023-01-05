Galatasaray PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü, PFDK'ye sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Sigaraya dev zam!
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- 'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- 2004'te işe alınan Yavuz Faraşoğlu
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar