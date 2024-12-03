Galatasaray, Prag'da lidere mağlup oldu
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'a deplasmanda 80-70 yenildi.
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'a konuk oldu.
Kralovka Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 80-70 kazandı.
Bu sonuçla 5'te 5 yapan ERA Nymburk, grup lideri olarak son 16 turuna kalmayı garantiledi. Üç galibiyetle ikinci sırada bulunan Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Kralovka
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan)
ERA Nymburk: Brown 8, Birts 5, Bishop 4, Bohacik 11, Kriz 5, Svoboda 4, Sehnal 8, Ceaser 8, Shumate 16, Rylich 11, Tuma
Galatasaray: Livingston 7, Göksenin Köksal 3, Palmer 15, Sadık Emir Kabaca 6, Delgado 5, Efianayi 6, Cummings 12, Blumbergs, Samet Geyik 2, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 10, Yaman Alişan
1. periyot: 24-15
Devre: 36-43
3. periyot: 59-58
Beş faulle çıkanlar: 37.56 Shumate, 39.41 Sehnal (ERA Nymburk), 38.09 Samet Geyik (Galatasaray)
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