Galatasaray, PTT'ye set vermedi!
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde karşılaştığı PTT'yi 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde karşılaştığı PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Emine Arıcı, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas)
PTT: Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric, Merve Tanyel (Sema Doluca, Derya Çayırgan, Sude Uzun, Yağmur Mislina Kılıç, Mısra Aşçı, Ezgi Taşdemir, Elif Su Yavuz)
Setler: 26-24, 25-19, 25-23
Süre: 89 dakika (30, 31, 28)
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