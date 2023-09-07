Galatasaray resmen bir takımı gönderdi!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 07:47

Güncelleme: 07.09.2023 - 07:47

Galatasaray, yeni sezona 'Süper Lig şampiyonu' unvanını korumak ve 'Şampiyonlar Ligi'nde en azından son 16'ya kalmak' parolasıyla başladı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, geçen sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katarak ve devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak sükse yapan Cim Bom, yeni sezon için de özellikle Avrupa hedefi için çıtayı daha da yükseğe çekti.

BÜYÜK DEĞİŞİME GİDİLDİ

Bu doğrultuda Icardi'nin bonservisi alındı, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla kadroya ekleme yapıldı. Elbette Aslan bu transfer operasyonunu yaparken kadroda da büyük bir değişime gitti, birçok isimle de yollar ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray tam 27 futbolcusuyla vedalaştı! Neredeyse bir takımla yollarını ayıran Cim Bom'da en dikkat çekici ayrılıklar Nicolo Zaniolo, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan ve Yunus Akgün'le yaşandı.

12 OYUNCU BONSERVİSİYLE GİTTİ

Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Süleyman Luş, Abdussamed Karnucu, Atalay Babacan ve Gökay Güney bonservisiyle gitti.

Yunus Akgün ile Nicolo Zaniolo satın alma opsiyonlarıyla kiralanırken; Berkan Kutlu, Mathiass Ross, Alexandru Cicaldau, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Batuhan Şen, Metehan Baltacı, Sıraçhan Nas, Kaan Arslan, Berk Balaban, Caner Doğan, Emirhan Kayar ve Emin Bayram da opsiyonsuz kiralandı.

Galatasaray'da ayrılıkların da devam etmesi bekleniyor. Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois bu isimlerin başında geliyor. Midtsjö'nün 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Pendikspor'a gitmesine kesin gözüyle bakılırken Dubois'ya da hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den teklifler olduğu biliniyor.

14.75 MİLYON EURO GELİR

Cim Bom şu an için transfer gelirlerinden resmi olarak 14.75 milyon Euro'yu kasasına koydu. Yunus ve Zaniolo'nun opsiyonu kullanılırsa, Midtsjö'nün de transferi resmileşirse bu rakamın çok ciddi seviyede artması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar yeni transferlerin bonservisine de 29.29 milyon Euro harcarken kadrosunu güçlendirdi ve rotasyon açısından oldukça alternatifli bir takım kurmayı başardı.