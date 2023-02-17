Galatasaray, Sam Adekugbe'yi açıkladı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 08:15

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 08:15

Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.

ARTI 1 KURALIYLA OYNAYABİLECEK

TFF, deprem nedeniyle Hatayspor'un ve Gaziantep FK'nın aldığı çekilme kararı sonrasında bu takımlardan yapılan transferlerin yabancı kuralından muaf tutulacağını duyurmuştu.

Galatasaray, kadrosuna kattığı Adekugbe için 8+3 kuralına takılmayacak ve oynatmada bir sorun yaşamayacak.