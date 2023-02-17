Galatasaray, Sam Adekugbe'yi açıkladı
Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.
ARTI 1 KURALIYLA OYNAYABİLECEK
TFF, deprem nedeniyle Hatayspor'un ve Gaziantep FK'nın aldığı çekilme kararı sonrasında bu takımlardan yapılan transferlerin yabancı kuralından muaf tutulacağını duyurmuştu.
Galatasaray, kadrosuna kattığı Adekugbe için 8+3 kuralına takılmayacak ve oynatmada bir sorun yaşamayacak.
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