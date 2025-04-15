Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı!
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde ağırladığı ERA Nymburk'u 90-74 mağlup ederek ismini Final Four'a yazdırdı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile ERA Basketball Nymburk, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 90-74 kazandı ve iki galibiyete adını Final Four'a yazdırdı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Galatasaray, Tenerife - Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #galatasaray #ERA Nymburk #basketbol şampiyonlar ligi
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