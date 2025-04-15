Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray açıklaması: 'Çıkışına devam edecek ve...'

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya katıldığı bir programda Berke Özer'in geleceği hakkında konuştu.

Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray açıklaması: 'Çıkışına devam edecek ve...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:36

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Berke Özer için açıklamalar yaptı.

"BERKE ÖZER NEREDE OLMAK İSTERSE..."

"Berke Özer, Galatasaray'a gidecek mi?" sorusuna Beyaz TV'de cevap veren Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya "Berke Özer çıkışana devam edecek ve Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olacak. Nerede olmak isterse orada olacak" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #berke özer #galatasaray #eyüpspor

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