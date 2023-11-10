Galatasaraylı yıldız Sacha Boey'e Fransa'dan kötü haber!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Fransa Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Yunanistan maçı için açıklanan aday kadrosunda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:28
Galatasaraylı yıldız Sacha Boey'e Fransa'dan kötü haber!
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Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Cebelitarık ve Yunanistan maçı kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Sacha Boey kadroda yer almadı.

Fransa'nın aday kadrosu şu şekilde:


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