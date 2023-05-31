Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:57

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:57

Ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi.

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti.

Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

Icardi, kutlamaların da yıldızı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu.

Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı.

Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söyledi.

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te 23. şampiyonluğu kazandık"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Ergün, "Çok mutluyuz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te 23. şampiyonluğu kazandık. Bu çok anlamlı. Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize ve tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu işi Ankara'da bitirdik. Son maça kalmadı. Bunun için de ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

Kötü geçen bir sezonun ardından ayağa kalktıklarını anlatan Ergün, "Galatasaray, kendi iç dinamiklerinde kenetlendiği zaman önüne geçilemez. Finale geldiğimizde de kazanmak ruhumuzda var. Okan hocanın çok büyük emekleriyle kazandık. Şimdi bunu kutlayacağız. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cenk Ergün, haziran ayı bitmeden yeni sezonu açacaklarını dile getirdi.