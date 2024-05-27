Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:49

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:49

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. " ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını duyurdu;

"2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir. 2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir. Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir. 2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler ?1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ?500

Doğu -Batı Üst Tribün ?250

Kuzey - Güney Kale Arkası ?150"