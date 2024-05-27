Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman?

Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:49
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman?
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.  Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. " ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını duyurdu;

"2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir. 2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir. Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir. 2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler ?1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ?500

Doğu -Batı Üst Tribün ?250

Kuzey - Güney Kale Arkası ?150"


galatasaray haberleri Galatasaray şampiyonluk kutlaması haberleri ne zaman haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Jandarma tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma tayin sonuçları açıklandı mı?

Jandarma tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma tayin sonuçları açıklandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

18 kişinin durumu ağır: Hastanede tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti

18 kişinin durumu ağır: Hastanede tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Fındığa ve çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor

Fındığa ve çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
Selahattin Baki'den derbi itirafı: 'Pazar günü bir tatsızlık yaşadık...'

Selahattin Baki'den derbi itirafı: 'Pazar günü bir tatsızlık yaşadık...'
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Dünyanın en iyi ekmekleri listelendi: Zirve Türkiye’nin!

Dünyanın en iyi ekmekleri listelendi: Zirve Türkiye’nin!
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’