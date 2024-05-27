İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:31

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

27 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:26:22 -.- 1.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)

07:50:57 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

07:43:43 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

07:14:23 -.- 1.8 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA)

06:57:30 -.- 1.8 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:43:42 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:20:18 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN)

05:45:34 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA)

05:26:57 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)

05:23:24 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI

05:01:45 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

04:53:33 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

04:48:38 -.- 2.0 -.- BASKOY-CAYIRLI (ERZINCAN)

04:40:31 -.- 1.3 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:26:32 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:26:14 -.- 1.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:12:36 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:09:21 -.- 1.9 -.- DEDELER-SILOPI (SIRNAK)

04:02:28 -.- 2.2 -.- UCYOL-(DUZCE)

03:21:47 -.- 1.6 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA)

02:39:12 -.- 1.7 -.- ERMISLER-(VAN)

02:06:47 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:59:50 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

01:18:35 -.- 1.5 -.- GOKEYUP-SALIHLI (MANISA)

01:09:05 -.- 2.1 -.- MEYDAN-HIZAN (BITLIS)

01:05:20 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)

00:52:52 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)

00:51:18 -.- 1.7 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)

00:38:18 -.- 3.7 3.5 MARMARA DENIZI

00:23:58 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI