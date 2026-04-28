Galatasaray MCT Technic'te Will Cummings ile yollar ayrıldı!

28.04.2026 19:38:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 33 yaşındaki ABD'li oyuncu Will Cummings ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Will Cummings ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Will Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Will Cummings, Galatasaray MCT Technic forması ile bu sezon ligde 12.4 sayı ve 4.3 asist ortalaması yakalamıştı.

Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.
Penaltıyı kaçırması tartışma yaratmıştı: Anderson Talisca'dan derbi açıklaması! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'de başkan adayından Domenico Tedesco eleştirisi: 'Biz yardım kuruluşu değiliz' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Barış Göktürk, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Göktürk, Domenico Tedesco tercihini eleştirerek, "Ben şahsen Tedesco'yu tanımıyorum ama biz yardım kuruluşu değiliz. Tedesco'nun başarı istatistiği ne?" ifadelerini kullandı.