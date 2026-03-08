Galatasaray, Sane’nin atıldığı maçta Beşiktaş’ı Osimhen’in golüyle 1-0 yendi: 10 kişiyle 3 puan

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
Süper Lig’de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün ve VAR’daki Ömer Faruk Turtay’ın kararları tartışma yarattı. İki takım da penaltı ve kırmızı kart pozisyonları için itirazda bulundu.

Süper Lig’in 25. haftasında zirve yarışını direkt etkileyen BeşiktaşGalatasaray derbisine hakem Ozan Ergün’ün ve VAR’daki Ömer Faruk Turtay’ın kararları damga vurdu. 20. dakikada Uduokhai’nin ceza sahasında Barış’ın ayağına müdahalesinde G.Saray penaltı bekledi.

Hakem Ergün devam kararı verirken VAR Turtay’dan uyarı gelmedi. Beşiktaş, 27. dakikada Sane’nin, Asllani’nin bileğine bastığı pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Ergün, Sane’ye sarı kart gösterdi, VAR’dan izleme tavsiyesi gelmedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karara uzun süre tepki gösterdi.

PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş, 70. dakikada Cerny’nin şutunda ceza sahası içinde Abdülkerim’in koluna gelen topta penaltı bekledi. Hakem Ergün, G.Saraylı oyuncunun kolunun kapalı olduğunu işaret edip penaltı vermedi. Sarı-Kırmızılılar, 2. dakikada Murillo’nun Barış’a arkadan darbesinde sarı kart itirazında bulunsa da bu yönde karar çıkmadı. 45+2’te Agbadou’nun Osimhen’in bileğine bastığı pozisyonda Ozan Ergün faul vermedi, G.Saray sarı kart itirazında bulundu. Beşiktaş’tan 56. dakikada Agbadou’ya yaptığı faulün ardından düdükten sonra topa vuran Osimhen için ikinci sarıdan kırmızı kart itirazı gelse de hakem Ergün bu yönde karar vermedi.

