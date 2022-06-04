Galatasaray seçimleri için çarpıcı iddia: 'Aslında neyin seçimi yapılacak?'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:27

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri olmak üzere iki kez ertelenen seçimli kongre tarihi 11 Haziran olarak belirlendi. Adaylar Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, 11 Haziran'da sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışacaklar.

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile bir araya geldi ve desteğini açık bir şekilde ilan etti. Diğer başkan adayı Dursun Özbek ise Galatasaray camiasının tanınan ismi Erden Timur'u yanına çekti. İki ismin de inşaat sektöründe bilinen isimler olması başka bir iddiayı ortaya çıkardı.

Odatv'nin haberine göre, Galatasaray'da başkanlık seçiminin perde arkasında bir başka seçim daha yapılacak. Haberde, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nin olduğu arazinin satışa çıkarılarak kulübe gelir getirilmesinin planlandığı, Galatasaray Adası'nda yapılacak yeni projelerin ve sarı-kırmızılıların Mecidiyeköy'de yer alan binasının yeniden projelendirilerek gelire dönüştürülmesinin düşünüldüğü ve bunların kulübe koca bir servet kazandıracağı özellikle belirtildi.

Alınan bilgilere göre Galatasaray'daki seçimin başkanlığın yanında, “Florya’yı, Kemerburgaz’ı, Galatasaray Adası’nı ve Mecidiköy’deki binayı kim yapacak” sorusunun da yanıtı olduğu biliniyor.