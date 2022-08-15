Galatasaray, Sekidika ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Jesse Sekidika ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:25
Galatasaray, Sekidika ile yollarını ayırdı
Abone Ol google-news

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


Jesse Sekidika galatasaray transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler