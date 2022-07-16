Galatasaray-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1, ikinci maçında Mol Fehervar'a 1-0 yenilen Galatasaray, üçüncü sınavında Sigma Olomouc ile karşılaşacak.
Galatasaray-Sigma Olomouc maçı için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında iyi oyun ve bol gol hedefliyor.
Galatasaray-Sigma Olomouc hazırlık maçı 13 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor HD'den canlı yayımlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.
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