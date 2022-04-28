Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelenin 4. hakeminin değiştiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasının 4. hakemini değiştirme kararı aldı.
TFF’den hakem değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak maçta 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un sağlık sorunları sebebiyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Ozan Ergün 4. hakem olarak görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray - Sivasspor karşılaşması 1 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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