Galatasaray, skor üstünlüğünü korumakta zorlanıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:51

Spor Toto Süper Lig'de 1-0 öne geçtiği Fenerbahçe derbisinde 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ilk golü attığı maçlarda skoru korumakta zorlanıyor.

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ciddi bir kadro revizyonuna ve gençleştirme operasyonuna imza atan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kazanamadığı 7 karşılaşmada toplam 18 puan kaybeden Galatasaray, 21 puanla 8. sırada yer aldı.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçın 8'inde ilk golü atan taraf olan sarı-kırmızılılar, 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan yitirdi.

Fatih Terim'in öğrencileri, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde de 2-1 mağlup oldu.

"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor ve Gaziantep FK müsabakasını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

BÜYÜK MAÇLARDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray'ın bu sezon özellikle büyük maçlarda skor üstünlüğünü koruyamaması dikkati çekiyor.

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda öne geçmesine rağmen puan kaybetmesi sarı-kırmızılı camiada ekstra moral bozukluğuna neden oldu.

Ligin 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan "Cimbom" Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 41. dakikada Andreas Cornelius, 62. dakikada ise Anthony Nwakaeme'nin gollerine engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Beşiktaş'a 10. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'nun 35. dakikadaki golüyle 1-0'lık üstünlük kurdu. Cyle Larin ile 39 ve 64. dakikalarda gol bulan siyah-beyazlılar, rakibini puansız gönderdi.

Galatasaray, 13. haftada ise Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, 82. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 31. dakikada Mesut Özil, 90+3. dakikada ise Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 mağlup oldu.

ÜÇ MAÇI ÇEVİREBİLDİ

Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünden puan çıkarabildi.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geri düştüğü Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarını 2-1 kazanırken, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Fatih Terim'in öğrencileri, Aytemiz Alanyaspor maçını 1-0, Yukatel Kayserispor karşılaşmasını ise 3-0 kaybetti.