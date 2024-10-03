Galatasaray, skoru koruyamıyor!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:06

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:06

Galatasaray, oynadığı son 2 maçta farklı üstünlüklerini koruyamadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray, ligden sonra Avrupa'da da aynı senaryoyu yaşadı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola deplasmanda 2-0 öne geçti ancak sahadan 2-2'lik eşitlik ve bir puanla ayrıldı.