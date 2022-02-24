Galatasaray, son yıllarda menajerlere ödenen parayı açıkladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 07:00

Galatasaray’ın 2015 ile 2022 arasında 51 futbolcunun transferinde 66 menajere toplam 40 milyon 520 bin Avro ödediği açıklandı. Başkan Burak Elmas, Denetleme Kurulu ve KPMG firmasından geçen resmi rakamları, kulüp üyelerine aktardı. 40 milyon 520 bin Avro’nun 5 milyon Avro’su sadece bir menajere verildi. Menajerlere; Elmas döneminde 4 milyon 439 bin 184 Avro; Dursun Özbek zamanında 12 milyon 898 bin 76 Avro; Mustafa Cengiz’in görev süresinde 23 milyon 88 bin 387 Avro ödendi.

REKOR FALCAO’DA

Falcao’nun transferi sırasında 3 milyon Avro menajerlik ücreti üzerinden anlaşıldı. Ödeme gecikti, icra davaları yüzünden, 333 bin 502 Avro ek maliyet çıktı. Falcao’nun maç başı ve galibiyet bonusları üzerinden de menajerlere ücret taahhüt edildi. Falcao’nun, 3 ayrı temsilcisine toplam 3 milyon 750 bin Avro verildi, Kolombiyalı forvetin, G.Saray’a brüt maliyeti 22.9 milyon Avro oldu.

YÜZDE 171’LİK ÖDEME

Sekidika için iki ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin Avro ödendi. Sekidika’nın net kazancı üzerinden yüzde 171 oranında menajerlik harcaması yapıldı.

- Halen Galatasaray’da olan 2 oyuncu için 4 menajere toplam 1.7 milyon Avro temsilcilik gideri tespit edildi. 9 futbolcu için birden fazla menajere ücret ödendi.

- Mitroglou için 2 menajere 700 bin Avro, Seri için 2 menajere 550 bin Avro, Nzonzi için 3 temsilciye 600 bin Avro verildi.

KULÜP ALEYHİNE MADDE!

Denetleme şirketi, futbolcu sözleşmelerinde kulüp aleyhine yer alan istisnai ceza maddeleri olduğunu, 19 oyuncu transferinde ise yüzde 10’un üzerinde menajerlik komisyonları tespit etti.

SINIRSIZ YETKİ VERİLMİŞ

G.Saray’ın, hangi başkan döneminde olduğu açıklanmayan bir menajere; tüm transfer dönemi için ve futbolcu kısıtlaması olmaksızın Sarı-Kırmızılı kulüp adına her türlü transfer görüşmesini, müzakeresini yapması için yetki belgesi verdiği açıklandı.

"BELGE VARSA GETİRİN"

Burak Elmas, “Bizim dönemimizle ilgili şüpheli bir bilgi veya belgesi olan varsa kulübümüze başvurdukları takdirde araştırılması adına savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını taahhüt ediyorum” dedi. Elmas, Pulgar’ın 750 bin Avro, Pena’nın 375 bin Avro, Gomis’in 750 bin Avro (2022-23: 1 milyon 750 bin Avro), Semih’in 4 milyon TL ücret alacağını açıkladı.