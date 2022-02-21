Galatasaray, son yıllarda menajerlere ödenen parayı açıklayacak

21 Şubat 2022 Pazartesi, 07:00

Galatasaray yönetimi, son yıllarda futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili 23 Şubat’ta kulüp üyelerine bilgi verecek. Sarı-Kırmızılı kulübün denetim kurulu, bir süredir eski sezonlara ait menajer kontratları üzerinde çalışıyordu. Raporun tamamlanmasının ardından menajer ücretleri konusunda çarşamba günü saat 18.00’de online bir toplantı düzenlenecek. Kayıt yaptıran kulüp üyelerinin katılabileceği bu zirvede sunumu başkan Burak Elmas’ın yapması bekleniyor.

ASLAN’IN KRİTİK MAÇI

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve küme düşme hattına yakın konumda bulunan Galatasaray, bugün deplasmanda Göztepe’yle karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Son 14 maçında 1 kez kazanan, Torrent yönetimindeki 5 karşılaşmada galip gelemeyen Galatasaray’da olası puan kaybı halinde İspanyol teknik adamın geleceği sorgulanacak. Muslera, kamp kadrosunda yer aldı.