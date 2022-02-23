Galatasaray'da eski defterler açılıyor

23 Şubat 2022 Çarşamba, 07:00

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı-Kırmızılı kulübün geçmiş dönemlerde futbolda yaptığı transferler için menajerlere ne kadar para ödendiğini açıklayacak.

Elmas, Denetleme Kurulu’nun bir süredir üzerinde çalıştığı konuyla ilgili hazırladığı raporu bugün saat 18.00’de kulüp üyelerinin katılacağı çevrimiçi bilgilendirme toplantısında paylaşacak. Raporda özellikle eski başkan Mustafa Cengiz’in görev süresinde yapılan transferlerle ilgili detayların daha ön planda olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün kulislerinde; Falcao, Diagne, Mitroglou, Lemina Seri, Nzonzi, Onyekuru, Sekidika, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı transferleri başta olmak üzere menajerlere ödenen dikkat çekici rakamların açıklanacağı konuşuluyor.