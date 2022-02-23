Galatasaray başkanı Burak Elmas'tan kritik toplantı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Herkesin merakla beklediği bu toplantıda neler yaşanacağına dair ise menajer ve komisyon ödemelerinin ön planda olacağı öğrenildi.
Galatasaray’da Başkan Burak Elmas, son beş yıla yönelik hazırlanan ve menajerlere yapılan ödemelere odaklanılan dosyayı bugün bizzat anlatacak.
Bağımsız denetleme şirketi KPMG'ye yaptırılan çalışmada, transfer bedellerinin yanı sıra, oyuncu temsilcileri ve aracılara verilen komisyonların detaylı olarak yer aldığı belirtiliyor. Gerekli yerlerde denetleme kurulu, açıklamalar yapıp soruları yanıtlayacak. UEFA kuralları gereği, menajer isimleri açıklanamayacak.
Burak Elmas ve kurmayları dün bu sunuma çalıştı ve rapora son hali verildi.
TÜM ÜYELER KATILABİLİR
Burak Elmas'ın, üyelere yönelik bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü bugün 18.00'de çevirimiçi olarak yapılacak. Toplantının tek konusu menajer ödemeleri olacak. Kayıt yaptıran tüm üyeler, toplantıya katılabilecek
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