Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile: 4 aydır kulüpten kimseyle konuşmadım

17 Haziran 2022 Cuma, 15:58

Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sensibile, 4 aydır kulübün transfer işleri ile ilgili kimseyle konuşmadığını söyledi.

Sportcell'e konuşan Pasquale Sensibile, "Yeni yönetimden kimse bana ulaşmadı. 4 aydır da kulüpten kimseyle transfer işleriyle ilgili bir şey konuşmadım" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas döneminde Luis Campos'un danışmanı olarak sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağlamasının ardından göreve gelen İtalyan futbol insanı, daha önce Juventus, Roma, Verona ve Pelermo gibi kulüplerde çalıştı.