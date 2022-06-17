Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile: 4 aydır kulüpten kimseyle konuşmadım
Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulübün transfer işleriyle ilgili 4 aydır kimseyle görüşmediğini açıkladı.
Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sensibile, 4 aydır kulübün transfer işleri ile ilgili kimseyle konuşmadığını söyledi.
Sportcell'e konuşan Pasquale Sensibile, "Yeni yönetimden kimse bana ulaşmadı. 4 aydır da kulüpten kimseyle transfer işleriyle ilgili bir şey konuşmadım" ifadelerini kullandı.
Burak Elmas döneminde Luis Campos'un danışmanı olarak sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağlamasının ardından göreve gelen İtalyan futbol insanı, daha önce Juventus, Roma, Verona ve Pelermo gibi kulüplerde çalıştı.
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