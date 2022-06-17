Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor’un yeni transferleri Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen sağlık kontrolünden geçti.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 09:04
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Danimarkalı Jens Stryger Larsen İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuların Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği, kontrollerde futbolculara kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldığı belirtildi.


Kan değerlerine bakılan oyuncuların sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.


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