Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor’un yeni transferleri Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Jens Stryger Larsen sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Danimarkalı Jens Stryger Larsen İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuların Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği, kontrollerde futbolculara kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldığı belirtildi.
Kan değerlerine bakılan oyuncuların sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- Okan Bayülgen hastaneye kaldırıldı
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor