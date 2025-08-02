Galatasaray, Süper Lig öncesi son provasını yaptı! RAMS Park'ta kazanan yok!

Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Galatasaray, 10. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti. Lazio, 33. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Mattia Zaccagni, 45+1. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.

Lucas Torreira, 75. dakikada bir kez sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep deplasmanında Süper Lig'e başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

Galatasaray, bu sonuçla hazırlık maçlarında ilk kez kazanamadı.

Galatasaray, bu yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen ve Leroy Sane için Galatasaray – Lazio maçı öncesi imza töreni düzenledi. İmza töreni öncesi Galatasaray'ın bu sezon giyeceği alternatif forması da tanıtıldı.

Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yer aldı. Başkan Özbek sahneye çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla ve yoğun alkışla eşlik etti.