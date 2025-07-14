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Galatasaray talep etmişti: Napoli, Victor Osimhen için kararını verdi!

Galatasaray talep etmişti: Napoli, Victor Osimhen için kararını verdi!

14.07.2025 14:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray talep etmişti: Napoli, Victor Osimhen için kararını verdi!

Galatasaray ile Osimhen için transfer görüşmelerinde olan Napoli, Nijeryalı golcüyü Castel Volturno'daki sezon öncesi kampına çağırmıştı. İtalyan ekibinin, sarı-kırmızılıların talebi sonrası bu kararını değiştirdiği iddia edildi.

Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılılar transferi mutlu sonla bitirmek için tüm şartları zorlarken, İtalyan ekibini şu ana kadar yapılan hiçbir teklif ikna etmedi.

Galatasaray son olarak 40 milyon Euro peşin ve banka teminatlı 35 milyon Euro'yu iki taksitle ödeme teklifini Napoli'ye iletirken, İtalyan ekibinden sürpriz bir karar çıktı.

Corriere dello Sport ve CalcioNapoli24'te yer alan habere göre, Galatasaray görüşmeler sonuçlanana kadar Napoli'den Osimhen'in hazırlık kampına götürülmemesini talep etmişti.

Sarı-kırmızılıların bu talebini kabul eden Napoli'nin daha önceden kampa çağırdığı Osimhen'i sağlık kontrollerinden geçirmediği ve kamp kadrosuna dahil etmediği belirtildi.

Osimhen'in Galatasaray'a gitmek istediği ve transfer görüşmelerinin yoğunluk kazandığı aktarıldı.

 

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