İtalyan gazeteci duyurdu: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme!

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak İtalyan ekibine 40 milyon Euro nakit, kalan 35 milyon Euro'yu da 2 taksit halinde ödemeyi teklif etti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Cuma günü yapılan görüşmeler durma noktasına gelse de görüşmelerde yeni gelişmeler yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp arasında görüşmeler yeniden başladı. Haberde Galatasaray'ın Osimhen'i kesin olarak transfer etmek istediği belirtildi.

BANKA GARANTİSİ İSTİYOR

Napoli'nin banka garantisi isteği hala devam ediyor.

İtalyan ekibinin Bologna'dan Sam Beukema'yı 31 milyon Euro'ya transfer etmesi, Conte'ye verilen sözlerin tutulması açısından Osimhen'den gelecek paraya sıcak bakıyor. Napoli, maliyeti nedeniyle Darwin Nunez transferini rafa kaldırmıştı.