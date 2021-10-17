Galatasaray taraftarı Diagne'yi şaşkına çevirdi!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray Konyaspor karşısında 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin oyuna girmesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 19:37
Galatasaray taraftarı Diagne'yi şaşkına çevirdi!
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Galatasaray taraftarı, Mbaye Diagne'nin oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcunun oyuna girmesini istedi.

Tecrübeli golcü, 87. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdikten sonra taraftarların desteği sürdü.


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